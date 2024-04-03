У Керченского моста нет шансов: ГУР готовит третий удар, - The Guardian

Высокопоставленные представители ГУР заявили изданию, что разрушение моста "неизбежно".

ГУР считает, что в ближайшее время сможет вывести из строя мост. "Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - заявил Guardian один из чиновников, добавив, что у главы разведки Кирилла Буданова уже есть "большая часть средств для достижения этой цели". Он следует плану, одобренному президентом Украины Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.

Как отмечает The Guardian, для Владимира Путина мост является ощутимым напоминанием о том, что он считает одним из своих величайших политических достижений: "возвращении" полуострова в состав России в 2014 году с использованием секретных российских войск и фиктивного референдума.

Для Киева мост в равной степени является ненавистным символом незаконной аннексии Кремля. Его разрушение укрепит кампанию Украины по освобождению Крыма и поднимет боевой дух на поле боя и за его пределами, где силы Киева постепенно отступают.

Как пишет издание, пока неясно как будет произведен удар, но есть серьезные сомнения относительно того, способна ли ГУР провести спецоперацию против такой хорошо защищенной и очевидной цели. Россия приняла обширные меры по защите моста, усилив противовоздушную оборону и развернув "баржу-мишень" в качестве приманки для приближающихся управляемых ракет.

За последние пять месяцев Украина потопила семь кораблей Черноморского флота Москвы. Последний из них, "Сергей Котов", был ликвидирован в начале этого месяца после ночного рейда с участием 10 украинских дронов-амфибий Magura V5, начиненных взрывчаткой, во время патрулирования к югу от Керченского моста. Представители ГУР заявили, что это была "операция по формированию" перед новой атакой на мост.

До этого мост дважды подвергался ударам и ремонтировался. Налет украинских морских беспилотников в июле прошлого года нанес значительный ущерб участку дороги, который проходит параллельно участку железной дороги, используемому российскими военными для перевозки танков и грузов. В октябре 2022 года в результате взрыва бомбы, тайно пронесенной в грузовик, несколько пролетов дороги обрушились под воду.

Нужны ракеты Taurus

Если бы мост был окончательно выведен из строя, Москве пришлось бы перевозить военные грузы по дорогам через оккупированный юг Украины. Маршрут будет проходить через Херсонскую и Запорожскую области, которые Россия частично захватила весной 2022 года. Украинские официальные лица полагают, что это существенно ограничит возможности Кремля вести наступательные операции в то время, когда его сухопутные войска наступают.

Чиновники указали, что западное оружие позволит Украине быстрее разрушить мост, а Зеленский неоднократно просил Берлин предоставить ему ракетный комплекс большой дальности Taurus Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор отказывался, утверждая, что это было бы равносильно непосредственному участию его страны в войне с Россией и опасной эскалации.

Ранее в этом месяце прокремлевские российские каналы опубликовали перехваченный телефонный разговор, в котором высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможности Taurus. По оценкам экспертов, для разрушения моста, вероятно, будет достаточно 10-20 ракет.

Заместитель Буданова генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что, по его мнению, европейские политики ошибались, опасаясь эскалации конфликта. "Что для нас означает эскалация? У нас было два года войны. Это повседневная процедура", - сказал он. "Россия бомбит нашу территорию. Она поражает электростанции и гражданскую инфраструктуру".

Удары по тылу

Скибицкий сказал, что в настоящее время победа на поле боя невозможна, учитывая военное превосходство России и нехватку артиллерийских снарядов и истребителей с украинской стороны, и предположил, что у Киева "нет другого выбора", кроме как начать борьбу с целями в глубоком тылу врага, включая военные инфраструктуру, центры управления и контроля, а также промышленные производства, производящие "оружие и боеприпасы".

Киев использовал стандартную процедуру НАТО, известную как "центр тяжести" или "шестеренка", добавил он, - модель, в которой огромных результатов можно достичь путем выбора, а затем устранения нескольких тщательно выбранных особо важных целей.

В последние месяцы ГУР стремилось уничтожить нефтеперерабатывающие мощности России. По словам Скибицкого, Украина планировала нанести больше ударов по российским объектам, при этом в этом сыграли свою роль агенты под прикрытием. Некоторые были "русскими с украинскими корнями"; другие были неидеологическими русскими, завербованными за деньги. По его словам, "пул" был настолько велик, что ГУР могла выбирать кандидатов для диверсионных операций.