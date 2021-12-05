У Кенії автобус віднесло річковою течією: понад 20 пасажирів загинули

У Кенії автобус з пасажирами перекинувся в річку і його віднесло течією. В результаті більше 20 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EWN .

Автобус перевозив пасажирів на весільну церемонію в окрузі Кітуї. Він впав у річку Ензіу, приблизно в 200 кілометрах на схід від столиці Найробі.

Свідки зазначають, що водій намагався зорієнтуватися в бурхливих водах і перетнути затоплену річку перед тим, як автобус віднесло течією.

Кільком пасажирам вдалося уникнути загибелі. За словами губернатора Кітуї Чаріті Нгілу, було врятовано 12 осіб, у тому числі четверо дітей. Вона також зазначила, що в салоні автобуса досі знаходяться тіла потонулих. Їхні тіла планують дістати з річки в неділю.

"Трупів, які вже були витягнуті прямо зараз, понад 23. У нас в автобусі більше тіл", - сказала вона.

Скільки саме людей перебували в автобусі на момент трагедії, поки невідомо.