ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кенії автобус віднесло річковою течією: понад 20 пасажирів загинули

Новость на русском →
Кенія, Неділя 05 грудня 2021 04:57
У Кенії автобус віднесло річковою течією: понад 20 пасажирів загинули Фото: у Кенії автобус з пасажирами забрав течією (twitter.com/mamangilu/)
Автор: Наталья Скороход

У Кенії автобус з пасажирами перекинувся в річку і його віднесло течією. В результаті більше 20 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EWN.

Автобус перевозив пасажирів на весільну церемонію в окрузі Кітуї. Він впав у річку Ензіу, приблизно в 200 кілометрах на схід від столиці Найробі.

Свідки зазначають, що водій намагався зорієнтуватися в бурхливих водах і перетнути затоплену річку перед тим, як автобус віднесло течією.

Кільком пасажирам вдалося уникнути загибелі. За словами губернатора Кітуї Чаріті Нгілу, було врятовано 12 осіб, у тому числі четверо дітей. Вона також зазначила, що в салоні автобуса досі знаходяться тіла потонулих. Їхні тіла планують дістати з річки в неділю.

"Трупів, які вже були витягнуті прямо зараз, понад 23. У нас в автобусі більше тіл", - сказала вона.

Скільки саме людей перебували в автобусі на момент трагедії, поки невідомо.

Нагадаємо, що у Туреччині автобус врізався в евакуатор. В результаті постраждали 14 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авария Кения
NEWS
Переговори Байдена і Путіна: у Росії назвали дату
Переговори Байдена і Путіна: у Росії назвали дату
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього