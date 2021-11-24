У Туреччині евакуатор врізався в мікроавтобус, 14 постраждалих
Фото: у Туреччині сталася ДТП (haberturk.сom)
У Туреччині в провінції Шанлиурфа евакуатор врізався в мікроавтобус. В результаті аварії постраждали 14 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Habertürk.
Евакуатор, водія якого не вдалося встановити, врізався ззаду в мікроавтобус, який стояв на узбіччі дороги на 9-му кілометрі шосе Шанліурфа-Акчакале.
В результаті аварії обидва автомобілі впали в канаву. В результаті ДТП травми отримали 14 осіб, в тому числі і діти. Постраждалих доставили в місцеві лікарні бригади швидкої медичної допомоги.
Поліцейські почали розслідування причин аварії