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У Туреччині евакуатор врізався в мікроавтобус, 14 постраждалих

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Шанліурфа, Середа 24 листопада 2021 11:06
У Туреччині евакуатор врізався в мікроавтобус, 14 постраждалих Фото: у Туреччині сталася ДТП (haberturk.сom)
Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині в провінції Шанлиурфа евакуатор врізався в мікроавтобус. В результаті аварії постраждали 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Habertürk.

Евакуатор, водія якого не вдалося встановити, врізався ззаду в мікроавтобус, який стояв на узбіччі дороги на 9-му кілометрі шосе Шанліурфа-Акчакале.

В результаті аварії обидва автомобілі впали в канаву. В результаті ДТП травми отримали 14 осіб, в тому числі і діти. Постраждалих доставили в місцеві лікарні бригади швидкої медичної допомоги.

Поліцейські почали розслідування причин аварії

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