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Кэмерон о разговорах вокруг войны в Украине: время на нашей стороне, а не Путина

Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Западным политикам необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации в контексте войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет The Sunday Times.

Кэмерон отметил, что сейчас экономика западных стран и их коалиции больше российской в 25 раз.

"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", - сказал Кэмерон.

"Взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки", - добавил он.

Угроза полномасштабной войны России с НАТО

Напомним, ранее начальник Генштаба Британии Патрик Сандерс заявил, что британцы в случае необходимости должны быть готовы вести большую войну против все более агрессивной России.

Недавно немецкое издание Bild сообщило, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Издание опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, – читайте в авторском материале РБК-Украина.

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