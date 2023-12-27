Какой автомобиль будет удобен для украинской зимы: несколько ключевых советов

Чего бояться зимой

Для начала нужно коротко напомнить, что мешает водителю "нормально жить" в зимний период.

Мороз. Когда на термометре ниже нуля, многое в машине и вокруг нее меняется в худшую сторону: дискомфорт, задубевшие материалы, плохое сцепление с дорогой… Что-то примерзнет, что-то замерзнет, что-то потеряет герметичность;

Когда на термометре ниже нуля, многое в машине и вокруг нее меняется в худшую сторону: дискомфорт, задубевшие материалы, плохое сцепление с дорогой… Что-то примерзнет, что-то замерзнет, что-то потеряет герметичность; Осадки. Снег мешает колесам катиться по дороге, становится причиной буксования и срыва в занос. Скользкая или заснеженная дорога – это не только сложности для водителя, это и главные опасности и существенный риск попасть в ДТП.

Снег мешает колесам катиться по дороге, становится причиной буксования и срыва в занос. Скользкая или заснеженная дорога – это не только сложности для водителя, это и главные опасности и существенный риск попасть в ДТП. Плохая видимость. После стоянки стекла бывают покрыты если не снегом, то инеем или слоем льда. Характерная для теплых украинских зим повышенная влажность воздуха, в частности, в салоне, приводит к запотеванию стекол и ограниченной обзорности для водителя.

Что нужно автомобилю зимой

Эффективный отопитель . Имеется в виду не столько его способность держать +30 о С в салоне, сколько скорость, с которой он наберет хотя бы +10 о С – чтобы растаял иней на стеклах и чтобы они не запотевали снова. В этом плане не особенно хороши дизели: если такая машина не укомплектована дополнительным электрическим обогревателем, можно дождаться тепла только к концу поездки.

. Имеется в виду не столько его способность держать +30 С в салоне, сколько скорость, с которой он наберет хотя бы +10 С – чтобы растаял иней на стеклах и чтобы они не запотевали снова. В этом плане не особенно хороши дизели: если такая машина не укомплектована дополнительным электрическим обогревателем, можно дождаться тепла только к концу поездки. Привод 4х4 . Полный повод большинства массовых кроссоверов не позволяет штурмовать сугробы и ледяные подъемы, но уверенно выехать со двора раньше, чем его посетит бульдозер коммунальщиков, можно. При этом такого минуса, как увеличенный расход горючего, у кроссоверных трансмиссий 4х4 может и не быть.

. Полный повод большинства массовых кроссоверов не позволяет штурмовать сугробы и ледяные подъемы, но уверенно выехать со двора раньше, чем его посетит бульдозер коммунальщиков, можно. При этом такого минуса, как увеличенный расход горючего, у кроссоверных трансмиссий 4х4 может и не быть. Увеличенный клиренс . Стандартного для городских легковушек дорожного просвета в 15 – 17 см будет мало для того, чтобы не цеплять неубранный снег, наледи и ледяные колеи на дороге. Если на ваших маршрутах такие препятствия не редкость, лучше иметь машину с клиренсом поближе к 20 см.

. Стандартного для городских легковушек дорожного просвета в 15 – 17 см будет мало для того, чтобы не цеплять неубранный снег, наледи и ледяные колеи на дороге. Если на ваших маршрутах такие препятствия не редкость, лучше иметь машину с клиренсом поближе к 20 см. Пластиковая облицовка . Машины, которые производитель позиционирует как кроссовер/городской кроссовер, часто оформлены снизу по периметру кузова некрашеным пластиком, черным или серым. Это хорошая защита от льда, песка и соли, летящих из-под колес, и от брустверов жесткого снега, которые оставляет снегоуборочная техника. На скорость, как говорится, такая облицовка не влияет, но краску и в конце концов металл кузова от начала коррозии защищает.

. Машины, которые производитель позиционирует как кроссовер/городской кроссовер, часто оформлены снизу по периметру кузова некрашеным пластиком, черным или серым. Это хорошая защита от льда, песка и соли, летящих из-под колес, и от брустверов жесткого снега, которые оставляет снегоуборочная техника. На скорость, как говорится, такая облицовка не влияет, но краску и в конце концов металл кузова от начала коррозии защищает. Большие колеса. Имеются в виду не большой "дюйм" - посадочный размер шины, а общий внешний диаметр колеса. Большому колесу легче преодолевать слой снега на дороге и перекатываться через неровности, например, наледи, в которые превращается не убранный вовремя снег на асфальте.

Зимние опции

При покупке машины автомобилист часто экономит на дополнительных опциях, которые особенно тяжелы для кошелька при покупке новой машины. Но с приходом зимы мы сразу вспоминаем о них.

Подогрев лобового стекла . Очень полезная вещь сразу для нескольких зимних ситуаций: уборка со стекла льда, накопленного во время стоянки, быстрое устранение запотевания, предотвращение налипания снега во время снегопада при околонулевой температуре;

. Очень полезная вещь сразу для нескольких зимних ситуаций: уборка со стекла льда, накопленного во время стоянки, быстрое устранение запотевания, предотвращение налипания снега во время снегопада при околонулевой температуре; Подогрев зоны парковки стеклоочистителей . Это не то, что электроподогрев всего стекла, но все равно лучше, чем ждать, пока прогреется двигатель (особенно дизель) и отопитель освободит щетки от ледяного плена;

. Это не то, что электроподогрев всего стекла, но все равно лучше, чем ждать, пока прогреется двигатель (особенно дизель) и отопитель освободит щетки от ледяного плена; Подогрев сидений . Особо рекламировать эту опцию не стоит, главное, чтобы на подержанном автомобиле подогрев был исправен, ведь тонкая сетка нагревателя в подушках кресел часто обрывается;

. Особо рекламировать эту опцию не стоит, главное, чтобы на подержанном автомобиле подогрев был исправен, ведь тонкая сетка нагревателя в подушках кресел часто обрывается; Шипованные шины . Такая резина сделает автомобиль универсальным по погоде, ведь шипы помогут "закрыть" те дни украинской зимы, когда фрикционные зимние покрышки будут малоэффективны – то есть во время гололеда. Кстати, подбирая зимние шины, можно выбрать модель с большим наружным диаметром, и за счет этого даже при старых дисках получить дополнительные 1 – 1,5 см клиренса.

. Такая резина сделает автомобиль универсальным по погоде, ведь шипы помогут "закрыть" те дни украинской зимы, когда фрикционные зимние покрышки будут малоэффективны – то есть во время гололеда. Кстати, подбирая зимние шины, можно выбрать модель с большим наружным диаметром, и за счет этого даже при старых дисках получить дополнительные 1 – 1,5 см клиренса. Противотуманные фары. Зимний день короткий плюс в это время года часто бывают туманы, и качественные противотуманки – реальная помощь в таких ситуациях. Кроме умения светить "под туман", такие фары за счет широкого луча помогают освещать и собственно дорогу, и ее обочину.

Дело не только в машине

Расширенные "зимние" возможности автомобиля – это очень хорошо. Но не меньше пользы принесут вам стойкие навыки зимней езды: трогание со второй передачи, движение на малых оборотах внатяжку, вывод авто из заноса, грамотное буксование в рыхлом и мокром снегу. Этому можно научиться самостоятельно или с помощью инструктора – опытного водителя; главное – дождаться зимней погоды и найти удобную площадку и безопасный отрезок дороги, свободные от людей, машин, деревьев и столбов. Имейте в виду, что без собственного опыта буксования, маневрирования на скользкой дороге и движения в снегопад уверенности за рулем не будет – даже если вы приобретете самый крутой внедорожник и премиальную шипованную резину.

Если коротко

Опытный автомобилист наверняка понял, что необязательно искать хорошо приспособленный к зиме автомобиль сразу в готовом виде. По крайней мере, половину полезных зимой качеств можно добавить машине в условиях СТО, а то и в собственном гараже. И что существенно, сделать это можно постепенно, по мере пополнения семейного бюджета.