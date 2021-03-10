Кожен другий українець проти впровадження подвійного громадянства, - опитування

Проти надання дозволу на подвійне громадянство висловились і жінки, і чоловіки майже порівну: 45% і 48% опитаних відповідно.

Більш категоричними у цьому питанні виявились люди віком 60+, з них 50% - проти подвійного громадянства. А у віковій категорії 18-29 - лише 40%.

Молодь частіше зазначала, що їй важко відповісти на запитання - 14% опитаних, проти 1% у віці 60+.

На думку соціологів, це свідчить про те, що молодь в Україні менш обізнана у питаннях щодо подвійного громадянства. Також варто зазначити, що містяни більш лояльні до подвійного громадянства, ніж традиційно консервативні мешканці сіл - 43% і 53% відповідно висловилися проти.

Лише 17% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею того, аби подвійне громадянство дозволили усім українцям без винятку. З них 20% - це жінки і 12% - чоловіки.

Водночас 29% опитаних респондентів висловилися проти надання подвійного громадянства держслужбовцям. Соціологи зазначають, що це може бути пов’язано із загальною недовірою до державних інституцій та влади.

Більш негативно налаштовані мешканці міст. З них 32% проти подвійного громадянства держслужбовців. Водночас у селах це лише 23%.

Дослідження проведено на "розумній" платформі Liberty report із застосуванням підходу “MIXED-MODE”: опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 4,5%. Результати цього дослідження були презентовані 5 березня у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.