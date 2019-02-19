Кожен другий клієнт "Волиньгаз Збуту" платить за газ онлайн

Онлайн-сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем

В январе 2019 года более 120 тыс. волынян оплатили за газ через онлайн-сервисы. За год количество электронных платежей на Волыни возросло на 20%. Об этом сообщает пресс-служба компании "Волыньгаз Сбыт".

"Клиенты "Волыньгаз Сбыта" имеют возможность воспользоваться любым из семи онлайн-сервисов, и в некоторых случаях без комиссий и всегда без очередей могут оплатить за потребленный газ. Сейчас к услугам потребителей природного газа Волынской области представлены платежные системы: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а также Ibox. Заплатить за газ онлайн можно непосредственно из Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, мессенджера Viber с помощью обычного телефона через IVR", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. Оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card. Наличие и размер комиссии платежный сервис информирует клиента до осуществления транзакции. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция, при желании ее можно распечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты. Средства поступят на счет поставщика газа уже в течение одного-двух дней.

"Наша компания предлагает клиентам ряд современных услуг, в т.ч. и дистанционные онлайн сервисы для расчета за потребленный газ. Имея банковскую карту и доступ к интернету или телефону, потребители могут выбирать для себя самый удобный дистанционный способ оплаты: без очередей и не выходя из дома", – рассказал директор "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

Отмечается, что среди дополнительных возможностей такого онлайн сервиса, как Личный кабинет – информация о состоянии лицевого счета, история платежей и начисления субсидии.

"Все расходы по организации комплекса онлайн-услуг для потребителей газа несет "Волыньгаз Сбыт", в то время как 90% средств за газ получает государственная монопольная компания", - говорится в сообщении.