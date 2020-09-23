Кожен другий клієнт "Івано-Франківськгаз Збуту" заборгував за спожитий газ

Станом на 21 вересня заборгованість споживачів перед ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" за газ становить 350,4 млн гривень. З них борг населення - 348,3 млн гривень, промислових підприємств - 1,5 млн гривень, сукупний борг бюджетних і релігійних організацій практично півмільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгаз Збуту".

"Порівняно із серпнем борг промислових підприємств зріс на 205 тисяч гривень. У той же час загальний борг клієнтів компанії, що використовують газ у побуті зменшився майже на 37 млн гривень. Боржниками все ще залишаються понад 240 тисяч абонентів, а це кожен другий побутовий споживач", - йдеться в повідомленні.

ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" нагадує своїм клієнтам, що мають заборгованість за спожитий природний газ, про можливість укладення договору реструктуризації боргу.

"Заборгованість реструктуризується на термін до 12 місяців залежно від суми заборгованості та рівня сукупного доходу на дату реструктуризації. У разі, коли доходу споживача не вистачає для повного погашення протягом 12 місяців, як виняток, термін дії договору може бути продовжений. Як правильно оформити заяву та інші деталі можна уточнити в Контакт-центрі за телефоном 0342766304", - говорить начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Леся Хараїм.

На час карантину "Івано-Франківськгаз Збут" не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє постачання газу боржникам.

"Однак такі послаблення жодним чином не означають, що можна несвоєчасно сплачувати рахунки. Адже після завершення карантину зростання заборгованості тягне за собою відповідальність - аж до відключення газу", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії звертають увагу споживачів-боржників, що органи соціального захисту населення не призначають субсидію споживачам, які мають прострочену понад три місяці заборгованість, сума якої перевищує 340 гривень. Тому необхідно знайти можливість розрахуватися за спожитий газ для недопущення подальшого накопичення боргів і припинення газопостачання в майбутньому.

"Клієнти "Івано-Франківськгаз Збут" мають всі можливості оплатити рахунки за газ дистанційно. Для них працюють онлайн сервіси сайту 104.ua: Особистий кабінет, мобільні додатки для Android і iOS, а також вайбер-бот. Крім того, була розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити Особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно зателефонувати у Контакт-центр за телефоном 067 65-65-104 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є в платіжці кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач отримає СМС логін і пароль до нього", - йдеться в повідомленні.