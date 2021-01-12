Кожен третій: у Мінсоцполітики назвали кількість та отримувачів пільг та субсидій

Станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Водночас Державна служба статистики оцінює кількість домогосподарств в Україні на рівні 14,9 млн.

Таким чином, пільгами та субсидіями користуються приблизно третина домогосподарств України (близько 4,9 млн осіб).

За даними прес-служби Мінсоцполітики, середній розмір нарахувань субсидій за місяць становить близько 1633 грн.

Пільговики мають знижку на сплату житлово-комунальних послуг від 25 до 100 відсотків залежно від категорії (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.