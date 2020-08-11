Кожен сьомий споживач Хмельницької області заборгував за доставку газу. Загальна сума неплатежів клієнтів-побутових споживачів АТ "Хмельницькгаз" досягла 19 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, на 1 серпня кожен дев'ятий споживач газу Хмельницької області жодного разу з початку року не розрахувався за розподіл газу, а кожен сьомий - затримує оплату на 2-3 місяці. Несвоєчасні розрахунки не дають можливості газорозподільній компанії проводити першочергові роботи на газопроводах області для безперебійної доставки газу споживачам.

Станом на 1 серпня 2020 року абоненти "Хмельницькгаз" залишили без оплати 12% рахунків за розподіл газу. Своєю чергою, 47 млн ​​гривень зі звичайними побутовими споживачами також заборгували за розподіл (доставку природного газу) й інші категорії споживачів.

Наприклад, теплопостачальні підприємства не заплатили за надані послуги 17,6 млн гривень, бюджетні організації - 225 тисяч гривень, інші суб'єкти господарювання - близько 10 млн гривень.

Щоб гарантувати подальший безперебійний і безпечний розподіл, газорозподільна компанія закликає до своєчасної та повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця.

"У першу чергу, спасибі нашим споживачам, які навіть у складних для всіх умовах пандемії, щомісяця у термін до 20 числа розраховуються за отримані послуги доставки", - повідомив комерційний директор "Хмельницькгаз" Олександр Надольний.

Він зазначив, що виплати - єдине джерело фінансування компанії.

"Просимо подолян не затримувати оплати рахунків за доставку, адже саме ці кошти - єдине джерело фінансування компанії. Оплату за доставку газу направляємо на першочергові потреби: проведення ремонтів, придбання та заміну газорегулюючого обладнання, цілодобове функціонування екстреної служби 104, придбання і заміну лічильників, сплату податків ін.", - пояснив Надольний.

Зараз саме річна тепла суха погода - найпродуктивніший період для проведення газовиками всіх необхідних технічних робіт, що дозволяє саме в цей короткий термін підготувати 18 тис. км газорозподільної системи області до безперебійної роботи і багаторазового навантаження в опалювальний сезон.

Своєю чергою, АТ "Хмельницькгаз" подбав про безпеку споживачів і давно ввів близько десятка сучасних доступних і безпечних онлайн-сервісів для здійснення оплати рахунків за доставку з дому зі своїх гаджетів.

Тому оплатити обраним клієнтом платіжним сервісом і найменшою комісією можна через:

Особистий кабінет на сайті 104.ua

Чат-бот "7104ua" в Viber Telegram

Мобільний додаток 104Mobile для Android

Мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone

А також за допомогою:

Системи інтернет-платежів Portmone.com

Сервісу онлайн-платежів iPay.ua

Інтернет-послуг "Ощад 24", "Приват 24" та інші.

Нагадаємо, що навіть у непростий для всіх період карантину "Хмельницькгаз", як підприємство критичної інфраструктури, ні на хвилину не припиняло доставляти природний газ понад 400 тис. подолян. Тому, щоб гарантувати подальше безперебійне і безпечне розподіл, газорозподільна компанія звертається з великим проханням своєчасної і повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця.