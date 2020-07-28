Кожен п'ятий споживач газу не оплатив рахунки через коронавірус

У першому півріччі на газовому ринку не вдалося досягти прийнятного рівня оплати за доставку газу. Борги споживачів перевищують 2 млрд гривень, тобто не був сплачений кожен п'ятий платіж.

Про це на Ukrainian Gas Open заявив фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

"У першому півріччі поточного року клієнти залишили без оплати за розподіл газу один місяць. Точніше - 20% рахунків за розподіл газу в період з січня по липень залишилися неоплаченими. Тому оператори ГРМ не отримали гроші за роботу, яка була зроблена для доставки газу в будинки 12 млн клієнтів, які перебували на карантині", - заявив Кібітлевський.

За його словами, криза платежів, пов'язана з наслідками Covid-19, є проблемою для галузі і є причиною накопичення заборгованостей на ринку. Сума боргів населення за газ, послуги постачання тепла та доставку газу вже перевищує 70 млрд гривень.

"Однак нинішня економічна ситуація не дозволяє збільшувати навантаження на споживача. Тому держава повинна прийняти кардинальне рішення і розглянути можливість списання заборгованості на ринку газу, яка сформувалася через те, що тарифи не покривають витрат постачальників комунальних послуг. Неприпустимо перекладати ці борги на споживачів", - вважає Сергій Кібітлевський.

Нагадаємо, в середині липня у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Ним передбачений механізм списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення і підприємств ТКЕ.