Щомісяця робили та продавали близько 10 кг амфетаміну: поліція затримала наркоугруповання

За даними слідства, організував нарковиготовлення та збут речовин 36-річний житель міста Ірпінь під Києвом. Він також залучив до "бізнесу" ще чотирьох місцевих жителів від 31 до 58 років і свого 38-річного брата, який володів необхідними знаннями для синтезу психотропних речовин.

Ділки влаштували вдома нарколабораторію. Щомісяця вони виготовляли до 10 кг амфетаміну. Далі вони фасували його та передавали збувачам, які збували товар під час особистих зустрічей та закладок.

Організатор банди також займався постачанням лабораторії прекурсорами. Крім того, він розподіляв "зарплату" між усіма членами угруповання, а її переведенням у готівку займалася 58-річна мати одного з фігурантів.

Правоохоронці викрили угруповання. Вони провели обшуки вдома у зловмисників та в їхніх авто. У фігурантів вилучили заборонені речовини вартістю понад 5 мільйонів гривень. Зокрема, це 10 кг каннабісу, 7 кг амфетаміну. Також лабораторне обладнання, прекурсори, зброю, патрони, електронні ваги, засоби для пакування та "чорнові" записи.

Фото: поліція накрила нарколабораторію (mvs.gov.ua)

П'ятьох членів угруповання затримано. Їм загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.