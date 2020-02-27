Кожен четвертий клієнт "Волиньгаз Збуту" користується Особистим кабінетом

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В режимі онлайн також можна надіслати запитання, залишити відгук чи записатися на прийом до керівників газового господарства

Близько 60 тис. клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" користуються Особистим кабінетом 104.ua. Користувачі цього онлайн-сервісу економлять час та гроші, сплачуючи за газ в зручний час та місці, із мінімальними комісіями. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В Особистому кабінеті 104.ua клієнти можуть подати свої показники лічильника, переглянути історію розрахунків, заплатити за спожитий газ, а також дізнатися ціну природного газу. За словами прес-служби, в режимі онлайн також можна надіслати запитання, залишити відгук чи записатися на прийом до керівників газового господарства. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію. Також у прес-службі зазначили, що у більшості випадків відпадає необхідність відвідувати Центри обслуговування клієнтів, навіть для звірки й уточнення оплат.

"Користувачі Особистого кабінету мають можливість першими отримувати рахунки за спожитий газ. Не потрібно очікувати рахунок в поштовій скриньці: вся інформація знаходиться в онлайн-сервісі, - розповів директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук. - Передавши показання через онлайн-кабінет, уже за кілька годин споживач бачить суму нарахувань за спожитий газ. Це дуже зручно".

У прес-службі зазначили, що додатково на сайті 104.ua є детальна інструкція користування кабінетом. "Для реєстрації в Особистому кабінеті на сайті 104.ua необхідно зайти в поле "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу чи номер лічильника та email. За необхідності, менеджери у Центрах обслуговування клієнтів завжди допоможуть пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації", - йдеться у повідомленні.