Кожна п'ята автівка з наявних у патрульної поліції у неробочому стані, - звіт

Кількість поліцейських патрулів зменшується через несправні автівки

Кількість поліцейських патрулів зменшується через неробочі автомобілі. Про це сказано у звіті про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Нацполіції.

Зазначається, що у патрульної поліції наявні 1876 автомобілів, переважну більшість яких отримано у 2015-2016 роках, з них 1196 автомобілів - Toyota Prius. Однак на час аудиту кожна п'ята автівка не експлуатувалася.

"На час аудиту кожна п'ята машина не експлуатувалася: 313 од. - через пошкодження, отримані внаслідок ДТП, 79 од. - через технічну несправність", - сказано у звіті.

Підкреслюється, що в окремих підрозділах патрульної поліції технічно несправна майже половина наявних автомобілів.

Зокрема, в управлінні патрульної поліції у Львівській області із 92 автомобілів у неробочому стані і не експлуатується 47 автівок, у тому числі 43 патрульні автомобілі.

В управлінні патрульної поліції у Києві із наявних 300 автомобілів у неробочому стані перебуває 105, з яких 95 пошкоджені внаслідок ДТП.

"У результаті кількість патрулів зменшується, а навантаження на патрульних зростає, що призводить до плинності кадрів. При цьому якість виконання завдань не покращується", - підкреслюється у звіті.

Нагадаємо, замглави Нацполіції В'ячеслав Аброськін раніше заявив, що через часті дорожньо-транспортні пригоди поліція на 10% збільшить кількість патрулів.

Протягом 2016-2017 років із різних причин звільнилися 1944 патрульних поліцейських, з яких 643 співробітника - на першому році служби.