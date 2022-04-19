Кожна країна повинна заявити про свою позицію стосовно вбивства українців, - Держдеп США

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що керівництво Китаю має зробити вибір, на чиєму боці воно перебуває у війні Росії проти України. Він також зазначив, що у разі допомоги КНР Росії на країну будуть накладені серйозні санкції як з боку США, так і інших країн цивілізованого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За словами Прайса, настав момент, коли кожна відповідальна країна у світі повинна чітко заявити перед власним народом, перед міжнародною спільнотою, яку сторону вона займає в питаннях, які є фундаментальними.

Під фундаментальними питаннями, на думку представника Держдепу, варто розуміти безглузде порушення прав людини росіянами в Україні, знищення цивільного населення, а також невизнання Кремлем міжнародних кордонів. Представник Держдепу також зазначив, що поки Сполучені Штати не бачили ознак допомоги Росії з китайського боку, зокрема зброєю.