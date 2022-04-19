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Кожна країна повинна заявити про свою позицію стосовно вбивства українців, - Держдеп США

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Вашингтон, Вівторок 19 квітня 2022 03:01
Кожна країна повинна заявити про свою позицію стосовно вбивства українців, - Держдеп США Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що керівництво Китаю має зробити вибір, на чиєму боці воно перебуває у війні Росії проти України. Він також зазначив, що у разі допомоги КНР Росії на країну будуть накладені серйозні санкції як з боку США, так і інших країн цивілізованого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами Прайса, настав момент, коли кожна відповідальна країна у світі повинна чітко заявити перед власним народом, перед міжнародною спільнотою, яку сторону вона займає в питаннях, які є фундаментальними.

Під фундаментальними питаннями, на думку представника Держдепу, варто розуміти безглузде порушення прав людини росіянами в Україні, знищення цивільного населення, а також невизнання Кремлем міжнародних кордонів. Представник Держдепу також зазначив, що поки Сполучені Штати не бачили ознак допомоги Росії з китайського боку, зокрема зброєю.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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