Каждая страна должна заявить о своей позиции по поводу убийства украинцев, - Госдеп США

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что руководство Китая должно сделать выбор, на чьей стороне оно находится в войне России против Украины. Он также отметил, что в случае помощи КНР России на страну будут наложены серьезные санкции как со стороны США, так и других стран цивилизованного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По словам Прайса, настал момент, когда каждая ответственная страна в мире должна четко заявить перед собственным народом, перед международным сообществом, какую сторону она занимает в вопросах, которые являются фундаментальными.

Под фундаментальными вопросами, по мнению представителя Госдепа, стоит понимать бессмысленное нарушение прав человека россиянами в Украине, уничтожение гражданского населения, а также непризнание Кремлем международных границ. Представитель Госдепа также отметил, что пока Соединенные Штаты не видели признаков помощи России с китайской стороны, в частности оружием.