Казахстанський проєкт з ініціативи боротьби з соціальним сирітством «Дім мами» - перший рік роботи в Україні

За підтримки Посольства Республіки Казахстан громадський фонд АНА ҮЙІ реалізує соціальний проєкт - ресурсні центри «Дім мами». Проєкт стартував у 2013 році за ініціативою казахстанських бізнесменів. Понад 10 років у всіх регіонах Казахстану «Дім мами» налічує 21 філіал та надає допомогу молодим мамам з дітьми у складній життєвій ситуації. Сьогодні проєкт «Дім мами» запобігає 70% відмов матерів від своїх новонароджених дітей та вже врятував від сирітства 7079 дітей.



У липні 2022 року на політичному форумі ООН у Нью-Йорку кейс «Дім мами» був оголошений флагманським проєктом Казахстану, спрямованим на запобігання соціальному сирітству. Наразі ініціатива реалізується в Узбекистані, Киргизстані, Туреччині, Малайзії, Азербайджані та Україні.

В Україні проєкт почав функціонувати з липня 2023 року. За рік роботи 18 жінок отримали необхідну допомогу, внаслідок чого 24 дитини уникли потрапляння до інтернатних установ. Фонд вже надав підтримку жінкам у Києві, Фастові, Ірпені та інших регіонах країни.

"Дім мами" створює навколо жінок спільноту підтримки та взаєморозуміння. Шість волонтерських груп щодня дарують матерям емоційну та практичну підтримку. Регулярні онлайн-зустрічі, які проводяться раз на два тижні, слугують платформою для обміну досвідом та навчання. За підсумками кожної зустрічі проводиться опитування та аналіз отриманих даних, що допомагає постійно вдосконалювати програму проєкту.



Фонд пропонує допомогу матерям, надаючи житло, харчування та медичне обслуговування строком до шести місяців. Фахівці АНА ҮЙІ — соціальні працівники, психологи та юристи, що допомагають матерям і дітям справитися з труднощами та знайти нову родину.



АНА ҮЙІ закликає всіх небайдужих приєднатися до ініціативи. Підтримка кожного може допомогти продовжувати рятувати життя дітей та допомагати сім'ям.

Дізнатись більше про фонд, підтримати фінансово або стати волонтером можна на сайті та в соціальній мережі.