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В Казахстане задержали украинку по запросу России, - Лубинец

12:00 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Казахстане задержали украинку по запросу России (РБК-Украина)

В Казахстане по запросу России задержали украинку Любовь Рожанскую, которая приехала за своим внуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Любовь Рожанская прибыла в Казахстан по гуманитарным соображениям - чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину.

В то же время украинка сама оказалась под стражей из-за уголовного дела, которое Россия возбудила еще в 2023 году.

В то же время, Лубинец отметил, что Любовь Рожанскую фактически выманили в Казахстан обманным путем.

"Новые" родственники ребенка в России в сотрудничестве с ФСБ выходили на связь с женщиной и намеренно пытались выманить ее из Украины и приехать забрать ребенка самостоятельно.

Женщина поверила им и приехала в Астану, не зная, что в России уже готовятся к ее задержанию. Теперь Россия добивается ее выдачи.

"Передача украинки под контроль российских силовых структур будет представлять непосредственную и серьезную угрозу ее личной безопасности, здоровью и соблюдению ее основополагающих прав. Мы хорошо знаем, что происходит с украинцами, которые попадают в руки российской системы", - подчеркнул омбудсман.

Поэтому Лубинец безотлагательно обратился к омбудсману Казахстана Артуру Ластаеву с призывом не допустить никакой экстрадиции, выдачи или принудительного перемещения Любви Рожанской в Россию.

Также омбудсман настаивает на проверке условий содержания под стражей и правовых оснований лишения ее свободы, обеспечении полного доступа к ней дипломатических и консульских представителей Украины и ее адвоката.

Кроме того, по имеющейся информации, мать мальчика еще в 2021 году вывезла его в Россию. В 2022 году для себя и ребенка она оформила русское гражданство.

В то же время, Верховный Суд Украины в марте 2025 года определил местом жительства ребенка Одессу.

То есть бабушка приехала, чтобы забрать украинского ребенка и вернуть его домой. И именно тогда сама оказалась под стражей по делу, которое инициировала Россия.

"Это еще раз показывает, насколько опасно пытаться самостоятельно забирать находящихся на территории России детей", - отметил Лубинец.

Напомним, ранее мы сообщали, что за август и сентябрь 2026 года 41 украинец вернулся из оккупации через КПП на Волыни. Среди них - 9 несовершеннолетних.

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Российская ФедерацияКазахстанДмитрий Лубинец