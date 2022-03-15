У Казахстані затримали власника російської франшизи McDonalds Кайрата Боранбаєва, - ЗМІ

У Казахстані був затриманий олігарх Кайрат Боранбаєв. Він є власником російської та білоруської франшиз McDonalds, а також родичем колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КазТАГ .

"Боранбаєв затриманий співробітниками Агентства з фінансового моніторингу (АФМ) в Алмати. По ньому "працює" не Алматинський департамент, а люди з головного - Астанинського офісу Агентства з фінансового моніторингу. Зараз Боранбаєв влаштований в ізолятор тимчасового утримання. Найближчими днями в Алмати будуть проходити слідчі заходи з його участю", - йдеться в повідомленні.

Причина, по якій був затриманий олігарх, поки не повідомляється.

Відомо, що Боранбаєв контролює франшизу McDonalds в Казахстані і частково володіє франшизою в Росії і Білорусі. Також він має проекти в нафтогазовому секторі і володіє великими торговими центрами в Казахстані.

Боранбаєв є родичем колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Його дочка Аліма була одружена з онуком Назарбаєва Айсултаном.