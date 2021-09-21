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У Казахстані виявили штам коронавірусу "Ета"

Автор: Валерія Поліщук

У Казахстані виявили циркуляцію штаму коронавірусу "Ета". Цей різновид COVID підтверджена в 77 країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой в Facebook.

"За підсумками секвенування 96 зразків в Казахстані встановлена циркуляція штамів "Дельта" (індійський штам) - 57 (59,4%), "Альфа" (Британський) - 24 (25%), Уханьський коронавірус - 10 (10,4%) і "Ета" (нігерійський) - 5 (5,2%)", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, "Ета" штам був зафіксований в чотирьох регіонах країни: Карагандинській, Мангістауській, Павлодарській областях і в Нур-Султані.

Відзначимо, що "Ета" штам виявили в грудні минулого року. Перші випадки захворювання зафіксували в Нігерії і Великобританії.

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