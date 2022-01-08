ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Казахстані через протести ціни на паливо і комуналку заморозили на півроку

Новость на русском →
Казахстан, Субота 08 січня 2022 12:58
У Казахстані через протести ціни на паливо і комуналку заморозили на півроку Фото: у Казахстані уряд заморозив ціни на паливо і комуналку на 180 днів (t me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

Уряд Казахстану ввів на півроку граничні ціни на скраплений газ і бензин. Крім того, був введений мораторій на підвищення комунальних тарифів у світлі акцій протесту, що почалися після різкого подорожчання палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.

"Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію скрапленого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану", - йдеться в постанові, опублікованій на сайті Кабінету міністрів Казахстану.

Зокрема, ціна такого палива в залежності від регіону складе від 50 тенге (11 центів) до 75 тенге (17 центів) за літр. На один рік перенесено повний перехід на реалізацію скрапленого нафтового газу через електронний торговельний майданчик.

"Введено тимчасове - на 180 днів - державне цінове регулювання на реалізацію бензину і дизельного палива", - зазначено в тексті. Його ціна буде залежати від марки і регіону продажу і складе від 89 тенге (22 цента) до 215 тенге (49 центів) за літр, на дизельне паливо - від 230 тенге (53 цента) до 260 тенге (60 центів) за літр.

Крім того, уряд ввів строком на 180 днів мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, а також на шість місяців для стабілізації цін заборонив вивезення за кордон великої і дрібної худоби, а також овочів.

Зазначимо, протести в Казахстані тривають з початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані