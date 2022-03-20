У Казахстані покарали водія за наклеєну на склі букву Z

У казахстанському місті Актау (обласний центр Мангістауської області) поліція покарала водія Jeep Cherokee, який наклеїв на скло своєї машини букву Z. чоловіка оштрафували за двома статтями Адміністративного кодексу країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ЛАДА.
На опублікованому виданні відео можна побачити, як по вулиці Актау їде позашляховик Jeep Cherokee червоного кольору з наклеєними на задніх бічних склах буквами Z. Водій машини, який зняв ці кадри, обурився: "Це що за Z в Актау... !"
Поліція зупинила червоний позашляховик і склала на його водія протокол за двома статтями Адміністративного кодексу Республіки Казахстан:
Загальна сума, виписаного чоловікові, штрафу склала 24 504 тенге (трохи більше ніж 1,4 тисячі гривень).
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