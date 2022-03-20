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У Казахстані покарали водія за наклеєну на склі букву Z

Фото: у Казахстані покарали водія на букву Z, яку він наклеїв на скло своєї машини (t.me/orda_kz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У казахстанському місті Актау (обласний центр Мангістауської області) поліція покарала водія Jeep Cherokee, який наклеїв на скло своєї машини букву Z. чоловіка оштрафували за двома статтями Адміністративного кодексу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ЛАДА.

На опублікованому виданні відео можна побачити, як по вулиці Актау їде позашляховик Jeep Cherokee червоного кольору з наклеєними на задніх бічних склах буквами Z. Водій машини, який зняв ці кадри, обурився: "Це що за Z в Актау... !"

Поліція зупинила червоний позашляховик і склала на його водія протокол за двома статтями Адміністративного кодексу Республіки Казахстан:

  • 590 КпАП РК (порушення правил експлуатації транспортних засобів);
  • 601 КпАП РК (недотримання вимог, приписаних дорожніми знаками або розміткою проїжджої частини дороги).

Загальна сума, виписаного чоловікові, штрафу склала 24 504 тенге (трохи більше ніж 1,4 тисячі гривень).

Нагадавши, в Україні на техніці російських окупантів нанесені латинські літери Z, V і X. Про те, як їх розшифрували України, і що вони означають насправді - в матеріалі РБК-Україна.

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