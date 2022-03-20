У Казахстані покарали водія за наклеєну на склі букву Z

На опублікованому виданні відео можна побачити, як по вулиці Актау їде позашляховик Jeep Cherokee червоного кольору з наклеєними на задніх бічних склах буквами Z. Водій машини, який зняв ці кадри, обурився: "Це що за Z в Актау... !"

Поліція зупинила червоний позашляховик і склала на його водія протокол за двома статтями Адміністративного кодексу Республіки Казахстан:

590 КпАП РК (порушення правил експлуатації транспортних засобів);

601 КпАП РК (недотримання вимог, приписаних дорожніми знаками або розміткою проїжджої частини дороги).

Загальна сума, виписаного чоловікові, штрафу склала 24 504 тенге (трохи більше ніж 1,4 тисячі гривень).