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У Казахстані чоловік відкрив вогонь по судових виконавцях: є загиблі

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Алма-Аті (Казахстан) чоловік відкрив вогонь по судових приставах, які прийшли виселяти його з дому. В результаті події загинули п'ятеро людей, у тому числі поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахське видання Ratel.kz.

За його даними, вдень 20 вересня судові пристави прийшли виселяти з будинку людей, згідно з постановою Алатауського районного суду Алма-Ати. Один з виселених відкрив по них вогонь.

В результаті перестрілки загинули п'ять осіб, включаючи судових приставів, поліцейських і цивільних. Підозрюваний у стрільбі затриманий.

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