У Казахстані в ході протестів затримали понад 250 осіб

В ході протестів в Алма-Аті 6 липня були затримані понад 250 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відзначається, що в двох найбільших містах Казахстану затримані сотні людей, які брали участь в несанкціонованих акціях протесту. Так, понад 250 осіб були затримані в центрі Алма-Ати і ще кілька десятків - у Нур-Султана.

Акції протесту в країні були несанкціонованими. Їх ініціював лідер забороненого в країні руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Мухтар Аблязов.

Ще до початку акцій поліція оточила територію навколо Центрального стадіону. Були закриті розташовані там Палац спорту, магазини і кафе. Як повідомляє казахстанське агентство КАЗТАГ, силовики грубо затримують будь-яких перехожих, в тому числі жінок, що виражають своє обурення. Після того як один з незадоволених діями СОБР накинувся на поліцейського, почалися заворушення, зіткнулися кілька груп активістів і силовиків.

У день президентських виборів в Казахстані 9 червня і після них у великих містах країни пройшла хвиля несанкціонованих протестних акцій, учасники яких закликали бойкотувати вибори, а потім - скасувати результати голосування. У МВС вважають, що мітинги організовані прихильниками ДВК з метою дестабілізації ситуації в Казахстані.

РБК-Україна писало, що за участь в мітингах в Казахстані протягом декількох днів затримали майже тисячу осіб.