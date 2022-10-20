ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Казахстан вывез большую часть сотрудников посольства из Украины

Новина українською →
Четверг 20 октября 2022 08:38
Казахстан вывез большую часть сотрудников посольства из Украины Фото: Казахстан вывез большую часть сотрудников посольства из Украины (facebook.com/KazakhstanMFA)
Автор: Руслан Гаращенко

Казахстан передислоцировал большую часть сотрудников своего посольства из Украины в Варшаву.

Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"Сейчас стоит вопрос передислокации сотрудников, то есть большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву", - заявил он.

При этом отмечается, что консул Казахстана остается в Украине.

"Из Варшавы посольство ведет свою деятельность, а в Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает наших граждан. Там у них много вопросов. Они обращаются за оказанием помощи по эвакуации", - подчеркнул Тлеуберди.

Он также добавил, что говорить о полной эвакуации и каком-то временном закрытии посольства нет причин.

Напомним, ранее в МИД Украины предупредили, что россияне распространяют ложную информацию о закрытии иностранных дипломатических представительств в Украине, чтобы посеять панику.

При этом отмечается, что пока ни одно учреждение - США, Великобритании, Канады, ЕС и других стран - не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа
Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет