Казахстан перейменує свою нафту через санкції проти Росії

Казахстан перейменує свою експортну суміш сирої нафти, що її не плутали з російською, щодо якої накладено ембарго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що казахстанська нафта буде називатися KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), щоб відокремити її від нафти російського походження, уникнути санкційних ризиків і проблем з фінансуванням.
Казахстан експортує близько 20% нафти через російські порти. До перейменування його нафта потрапляла під сорт REBCO (Urals). Рішення про введення нового сорту KEBCO набуде чинності з понеділка.
"Це необхідний захід, щоб наша нафта не потрапила під санкції, в її назві чітко вказана країна походження в документах. В іншому випадку у нас будуть проблеми з відкриттям акредитивів", - зазначив один з трейдерів, який займається транзитом казахстанської нафти через російські порти.
Зазначимо, цього тижня Євросоюз ввів ембарго на російську нафту. Останнім часом нафту сорту Urals стало складніше продавати в Європу через західні санкції і самостійні обмеження з боку європейських компаній.
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