Казахстан обмежив експорт зерна і борошна

Міністерство сільського господарства Казахстану ввело обмеження на експорт зерна і борошна. До 15 червня постачання за кордон будуть здійснюватися в рамках встановлених квот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсільгосп Казахстану.

При цьому на внутрішній ринок Казахстану сільгоспвиробники зобов'язані поставити 10% від обсягу, що вивозиться - близько 100 тисяч тонн зерна і 30 тисяч тонн борошна.

Після набрання чинності наказом Мінсільгоспу до 15 червня 2022 року експорт зерна та борошна здійснюватиметься в рамках встановлених квот:

Квотування експорту зерна і борошна вводиться наказом Міністра сільського господарства. Документ вже направлений на державну реєстрацію до Міністерства юстиції країни.

Нагадаємо, через війну з Росією Україна практично втратила можливість експортувати зерно морським шляхом. Міністерство аграрної політики опрацьовує альтернативні маршрути, в тому числі через європейські порти.

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