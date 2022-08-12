RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Казахстан постачатиме свою нафту через Азербайджан в обхід Росії

Фото: Казахстан постачатиме свою нафту через Азербайджан в обхід Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Казахстан з вересня цього року продаватиме частину своєї нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану в обхід Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Казахстанська державна нафтова компанія "Казмунайгаз" веде попередні переговори з торговим підрозділом азербайджанської Державної компанії SOCAR про дозвіл на продаж 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік через азербайджанський трубопровід.

За словами джерела видання, остаточний контракт повинен бути підписаний в кінці серпня, а потоки по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан почнуться через місяць.

Він зазначив, що ще 3,5 млн тонн казахстанської нафти на рік можуть почати надходити в 2023 році по іншому азербайджанському трубопроводу в Грузинський чорноморський порт Супса.

Загальний обсяг буде дорівнювати трохи більше 100 тисяч барелів на добу, або 8% потоків КТК.

Однак новий маршрут означає, що Казахстану доведеться покладатися на флот невеликих танкерів для перевезення нафти через Каспійське море в Баку з Порту Актау, який має обмежені запасні потужності.

Нагадаємо, раніше російський суд наказав Каспійському трубопровідному консорціуму призупинити діяльність на 30 днів.

Пізніше стало відомо, що Казахстан диверсифікує маршрути експорту і постачатиме нафту в обхід Росії.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанНафта