Казахастан відмовився від вивчення російської мови у першому класі

В уряді Казахстану пообіцяли, що школярі не будуть вивчати російську мову у першому класі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов заявив, що відтепер першокласники вивчатимуть лише казахську мову.
"Із другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова", — розповів він.
Таке рішення пояснюють складністю вивчення одразу декількох мов.
Нагадаємо, що у Латвії хочуть обмежити використання російської мови.
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