ru
ua

Кавилін: платники податків Київської області збільшили приріст надходжень по ПДВ


Показник виріс на 30% або 704 млн гривень

За підсумками першого півріччя платники податків Київської області направили до державного бюджету 3,1 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомив начальник ГУ ДФС в Київській області Олексій Кавилін, передає РБК-Україна.

Зокрема, він підкреслив, що цей показник виріс на 30% або 704 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"З 6,6 млрд грн, які надійшли до держбюджету від суб'єктів господарювання столичного регіону, сплата ПДВ займає частку 47%. Відповідно, зросла середньомісячна сума сплати цього виду податків – 516 мільйонів гривень по цьому виду податку щомісяця стабільно спрямовується до бюджету. У минулому році ця сума становила 400 мільйонів гривень", - сказав він.

Кавилін також зазначив, що найбільші суми ПДВ, що надійшли від суб'єктів господарювання, чия діяльність зосереджена в Києво-Святошинському районі – 692,2 млн грн, Бориспільському – 522,2 млн грн та Білоцерківському - 461 млн грн.

"Зараз у Київській області зареєстровано 16548 юридичних і 1202 фізичних осіб - платників податку на додану вартість", - повідомив він.

Серед галузей-лідерів за обсягами сплати ПДВ серед юридичних осіб Кавилін виділяє оптову і роздрібну торгівлю, ремонт автотранспорту - 615 млн грн, переробну промисловість - 599 млн грн, сільське, лісове та рибне господарства - 548 млн грн.

Серед фізосіб також лідирують сфери торгівлі – 22,1 млн грн, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 16,1 млн грн, а також переробної промисловості - майже 10 млн грн.

Раніше повідомлялося, що платники податків Київської області сплатили до держбюджету 6,6 млрд грн.

Також повідомлялося, що дохід місцевих бюджетів Київської області зріс на 1,3 млрд грн.

Офіс президента розраховує на швидкий розгляд питання Кличко на Кабміні Помер актор Рутгер Хауер
Читати всі новини