Кавилін: платники податків Київської області збільшили відрахування до бюджету на 25%

За перше півріччя платники податків Київської області перерахували до зведеного бюджету України 13,5 млрд грн. Про це повідомив начальник ГУ ДФС в Київській області Олексій Кавилін, передає РБК-Україна.

Він підкреслив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року в наведених умовах, надходження збільшилися на 25%, що в грошовому еквіваленті становить 2,7 млрд грн.

Зокрема, до державного бюджету за січень-червень 2019 зібрано 6,6 мільярда гривень, що на 26% або 1,4 млрд грн більше, ніж було сплачено у минулому році.

Як зазначає Кавилін, велику частку надходжень до держскарбниці займає податок на додану вартість з сплаченою сумою 3,1 млрд грн. Ця сума на третину або 704 мільйона гривень перевищує минулорічний показник.

Голова податкової служби Київської області стверджує, що збільшення надходжень ПДВ пояснюється значним зменшенням тіньового сектора економіки на території області. Кавилін також зазначив, що на позитивну динаміку вплинув практично 100-відсотковий перехід на надання податківцям звітності в електронному вигляді, що забезпечує прозорість і рівні умови для ведення бізнесу в Київській області.

Додатково на 20% або на 239 млн грн зросли внески в бюджет з боку представників малого та середнього бізнесу регіону. Сума від сплати податку на прибуток склала 1,4 мільярда гривень.

Кавилін також повідомив, що за першу половину року платники податків Київської області направили до державного бюджету півтора мільярда гривень податку на дохід фізосіб, що на 24% або 294 млн грн більше показника відповідного періоду 2018 року.

Крім того, за звітні півроку зросли надходження від сплати військового збору – вони становили 426,5 млн грн, що на 21% або 75 мільйонів гривень перевищує суму, сплачену платниками податків Київської області в минулому році.

Нагадаємо, кошти від сплати військового збору спрямовуються на підтримку Збройних сил України.