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Бизнесмен Кауфман вышел под залог

Фото: Борис Кауфман (Telegram)
Автор: Сергей Новиков

Борис Кауфман, которого Высший антикоррупционный суд заключил под стражу после судебного заседания 7 декабря, вышел под залог. Сумма залога в размере 129 млн гривен была уплачена в тот же день в 14:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Кауфмана.

Сообщается, что в настоящее время бизнесмен уволен из-под стражи и находится в Киеве.

Адвокаты также отметили, что на сегодня имеют только сообщения о подозрении от НАБУ. Впрочем, самих преступлений и фактов нарушений в подозрении не описано, а к трем вероятным эпизодам, о которых идет речь, Кауфман не имеет никакого отношения.

Адвокаты также добавили, что в предоставленных следствием в Высший антикоррупционный суд материалах нет фактических данных о совершении Кауфманом противоправных деяний.

"Выдвинутые обвинения абсолютно безосновательны и ничем не обоснованы", - утверждают адвокаты.

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