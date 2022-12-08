Бизнесмен Кауфман вышел под залог

Сообщается, что в настоящее время бизнесмен уволен из-под стражи и находится в Киеве.

Адвокаты также отметили, что на сегодня имеют только сообщения о подозрении от НАБУ. Впрочем, самих преступлений и фактов нарушений в подозрении не описано, а к трем вероятным эпизодам, о которых идет речь, Кауфман не имеет никакого отношения.

Адвокаты также добавили, что в предоставленных следствием в Высший антикоррупционный суд материалах нет фактических данных о совершении Кауфманом противоправных деяний.

"Выдвинутые обвинения абсолютно безосновательны и ничем не обоснованы", - утверждают адвокаты.