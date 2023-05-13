Пытал украинцев. СБУ объявили подозрение "коменданту" Балаклеи

СБУ установила, что оккупационным "комендантом" был военный комендант Калининградского гарнизона ВС России с позывным "Гранит". В начале полномасштабного вторжения он прибыл в Украину.

В марте прошлого года "Гранит" прибыл в Балаклею, где занимался координацией российских солдат и боевиков "Л/ДНР". Впоследствии его назначили "комендантом". Оккупант организовывал незаконные задержания местных жителей.

По приказу "коменданта" украинцев удерживали в пыточной, которую обустроили в захваченном здании райотдела полиции. Там людей жестоко пытали, держали долгое время без еды и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Задокументировано, что "Гранит" лично допрашивал незаконно заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время оккупант находится в России и скрывается от правосудия. СБУ объявила ему подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ.

Напомним, ранее Reuters установило имя оккупационного "коменданта" Балаклеи с позывным "Гранит". Им оказался военный комендант Калининградского гарнизона Валерий Буслов.

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