Пытки в "Изоляции". Адвокат Асеева заявил о затягивании дела Бражникова

Адвокат журналиста, бывшего политзаключенного Кремля и действующего военного Станислава Асеева считает, что дело Евгения Бражникова (обвиняемого в издевательстве над заключенными в тюрьме "Изоляция") могут затягивать.

РБК-Украина рассказывает, о чем именно юрист сообщил общественности.

О чем рассказал адвокат

Адвокат Олег Горбачев сообщил, что принял участие в заседании Киевского апелляционного суда по делу Евгения Бражникова - фигуранта застенок "Изоляции" в оккупированном Донецке.

"Он скрылся из Украины перед началом полномасштабного вторжения и сейчас находится во Франции", - уточнил юрист.

Он добавил, что в этом деле представляет интересы Асеева, прошедшего плен в вышеупомянутой "Изоляции".

"Апелляционный суд подтвердил законность решения о передаче дела во Францию, где Бражников сейчас находится. И Франция выразила готовность рассмотреть это дело", - подчеркнул адвокат.

В то же время он напомнил, что за три года в украинских судах дело не сдвинулось с мертвой точки.

"После того как в удовлетворении апелляционной жалобы Бражникова отказали, суд первой инстанции должен в конце концов обратиться в Минюст с целью передачи уголовного производства во Францию", - добавил эксперт.

Он отметил, что даже теперь, когда "есть запрос на справедливость от Франции", украинский суд тормозит процесс передачи дела.

Объясняется это, якобы, техническими препятствиями (например, отсутствием света для проведения судебных заседаний).

"Хотя все материалы, необходимые для уголовного преследования Бражникова на территории Франции, уже переведены на французский язык и готовы к передаче", - подытожил Горбачев.

Пост Горбачева (скриншот: facebook.com/gorbachov.oleg)

Что стоит знать о плене Асеева

После оккупации Донецка в 2014 году Станислав Асеев писал оттуда репортажи для украинских медиа под псевдонимом Станислав Васин.

В 2017 году его задержали боевики группировки "ДНР". Обвинив журналиста в шпионаже, его заключили в концлагере "Изоляция" и пытали.

29 декабря 2019 года Асеева освободили в рамках обмена.

Позже он издал книгу о своем пребывании в плену под названием "Світлий Шлях": Історія одного концтабору".

В 2022 году активист создал фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), который собирает информацию о российских военных преступниках и выплачивает награду за ее предоставление.

В марте 2024 года Станислав Асеев мобилизовался в ряды Вооруженных сил и встал на защиту Украины от российских захватчиков.

Станислав Асеев на службе (фото: x.com/AseyevStanislav)

Основное о деле Бражникова

29 декабря 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца (76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию).

Украина же передала тогда боевикам 124 человека.

1 марта 2020 года освобожденный из плена Асеев заявил, что другой освобожденный в тот же день - Евгений Бражников - издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме "Изоляция".

Бражникову сообщили о подозрении в пытках соотечественников.

В ноябре 2021 года стало известно, что Бражников уехал из Украины и просит убежища во Франции.

В январе 2022 года Оболонский районный суд города Киева разрешил объявить Бражникова в международный розыск и задержать.