Католицьке Різдво 2018: скільки будуть відпочивати українці

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Католицьке Різдво в Україні стало офіційним вихідним з 2017 року

Католицьке Різдво 2018 відзначається християнами західного обряду 25 грудня. В Україні це свято зовсім недавно стало державним. Скільки днів триватимуть вихідні на католицьке Різдво для українців та чи доведеться їх відпрацьовувати - розповість Styler.

Католицьке Різдво 2018 в Україні: вихідний

25 грудня є офіційним вихідним для українців з 2017 року після підписання президентом відповідного указу.

У 2018 році католицьке Різдво припадає на вівторок. Тому уряд рекомендував зробити вихідним і понеділок, 24 грудня, з відпрацюванням його в суботу 22 числа.

Таким чином, зимові свята для українців почнуться з триденного уїк-енду на католицьке Різдво - з 23-го по 25 грудня включно.

22 грудня буде робочим днем, скороченим на 1 годину, як передсвятковий.

Фото: Католицьке Різдво 2018 в Україні - вихідний день (pixabay.com)

Коли і як святкують католицьке Різдво в світі

Християни-католики щорічно відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем - 25 грудня. У європейських країнах і в США цей день люблять навіть більше Нового року і святкують його в теплому сімейному колі.

Як і на православне Різдво, Святвечір (24 грудня) проводять в очікуванні першої зірки - символу народження Христа в Назареті.

У Святвечір дотримуються суворого посту, і тільки з настанням вечора сідають за святковий стіл. До речі, вже після полудня 24 грудня в багатьох містах Європи закриваються магазини, кафе і різдвяні ярмарки. Всі відправляються по домівках відзначати свято разом із рідними.

В ніч з 24-го на 25 грудня діти чекають на Санту, який залишають подарунки в шкарпетках або під ялинкою.

Фото: У ніч на 25 грудня Санта Клаус приносить подарунки (pixabay.com)

Крім традиційних прикрас, у багатьох будинках та громадських закладах встановлюють біблійну скульптурну композицію у вигляді хліва з яслами, в пам'ять про диво появи на світ Ісуса Христа.

Раніше ми розповідали, куди поїхати на католицьке Різдво 2018. Вихідні 23 - 25 грудня можна провести на святкових ярмарках в Європі і в Україні.

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Відео: РБК-Україна