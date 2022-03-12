Що категорично не можна публікувати в соцмережах під час тривоги або авіаудару, а також після них

Що не можна публікувати під час тривоги

Не розміщуйте фото або відео місцевості, де був обстріл або впав снаряд. Не можна публікувати відео з ракетами, що летять, моментами попадання снарядів.

Не вказуйте точну адресу, координати, докладний опис місця. Така інформація допомагає окупантам координувати свої дії.

Не можна публікувати відео з розпізнавальними знаками - таблички з назвами вулиць, номерами будинків, великі магазини та супермаркети, станції метро, заводи та підприємства.

Не можна публікувати кадри роботи української ППО. Таку роботу можна визначити по характерному вибуху в повітрі та феєрверку.

Ні в якому разі не виходьте під час сигналу повітряної тривоги з укриттів, Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони, щоб зробити фото або відео.

Пам'ятайте, що ефективна повітряна оборона – це коли ворог про не знає і не має уявлення про те, звідки може прилетіти. Всі публікації фото і відео з вильотами або попаданням ракет демаскують системи ППО.

Якщо ви стали випадковим очевидцем і хочете повідомити про подію, то дайте назву населеного пункту, де стався авіаудар. Не вказуйте фото, не прикріплюйте фото або відео.

Після закінчення повітряної тривоги та обстрілів, можна зафіксувати пошкодження будівлі або об'єктів інфраструктури. Але всі зйомки повинні бути крупним планом, щоб місцевість було неможливо визначити. Уникайте попадання в кадр будь-яких елементів.

Не повідомляйте номери шкіл, лікарень, дитячих садків, супермаркетів або інших об'єктів.

Відео з попаданням ракет краще зовсім не публікувати - ні під час атаки, ні після. Так ви фактично коригуєте ворога в режимі онлайн.

Подібні помилки роблять навіть чиновники або представники спецслужб – не варто їх повторювати.

Що ще не можна публікувати

Будь-яку інформацію (фото, Відео, текст) про переміщення або дислокацію українських захисників.

Не можна фотографувати військові частини, пункти територіальної оборони, блокпости, укріплення.

Не фотографуйте важливі об'єкти інфраструктури, не знімайте їх на відео в реальному часі.

Не публікуйте неперевірену інформацію про загиблих, постраждалих, зниклих.

Не робіть перепости фейкових повідомлень про відключення зв'язку, необхідності змінювати налаштування телефону, вступу в різні групи. Перевірте цю інформацію в офіційних джерелах - сторінки СБУ, Центру протидії дезінформації, сторінки ЗСУ.

Не розміщуйте неперевірені пости про допомогу, збір коштів. Збір може бути неактуальним (наприклад, його закрили кілька годин тому). Ви так витратите час того, хто захоче допомогти та того, кому допомога була потрібна.

Що потрібно публікувати

Важливу інформацію, яку потрібно і можна публікувати, також варто перевіряти.

Якщо ви стали свідком переміщення ворожих військ-то потрібно публікувати фото з геометками та зазначенням точного часу і місця. Обов'язково повідомте в бот @stop_russian_war_bot в Telegram.

Можна поширювати інформацію про загиблих, поранених і полонених окупантів

Відео з вчиненням злочином - публікуйте на максимальну аудиторію.

Робіть перепости офіційних повідомлень від органів влади та інформацію про спростування фейків