ru
ua

Катастрофа літака МАУ: США висловили співчуття родинам загиблих українців

Новини » Політика   

Сьогодні до Києва були доставлені тіла загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців

Сполучені Штати висловили співчуття родинам і друзям українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби посольства США в Україні.

У посольстві повідомили, що США підтримують українців в день, коли були повернуті тіла загиблих в авіакатастрофі.

"Сполучені Штати Америки разом з народом України сьогодні, коли тіла загиблих українців в авіакатастрофі рейсу PS 752 повертаються додому. Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам і друзям загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну. Так, літак з тілами українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

На церемонію прощання із загиблими прибули президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава СБУ Іван Баканов та інші представники влади.

Гончарук пояснив високі зарплати міністрів США не скасують мита на китайські товари до президентських виборів
Читати всі новини