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Катастрофа МН17 змінила ставлення світу до війни на сході України, - Офіс генпрокурора

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Субота 17 липня 2021 14:13
Катастрофа МН17 змінила ставлення світу до війни на сході України, - Офіс генпрокурора Фото: заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Після трагедії рейсу МН17, який збили над Донбасо, ставлення світу до війни на сході України змінилося. Судовий процес в Гаазі відкриє істинні наміри Росії щодо збройної агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова в Twitter.

Він переконаний, що суд доведе намір Росії здійснити напад на цивільний літак.

"MH17 - трагедія, що у липні 2014 забрала життя 298 осіб та змінила ставлення світу до війни на сході України. Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри РФ - збройна агресія проти України, що триває і досі", - написав Мамедов.

Нагадаємо, США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17.

Як відомо, 17 липня 2014 року проросійські бойовики з окупованої території Донбасу збили літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура.

Розгляд цієї справи проходить у Міжнародному суді Гааги. Очікується, що суд завершить розгляд справи MH17 не раніше кінця 2023 року.

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