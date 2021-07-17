Катастрофа МН17 змінила ставлення світу до війни на сході України, - Офіс генпрокурора
Після трагедії рейсу МН17, який збили над Донбасо, ставлення світу до війни на сході України змінилося. Судовий процес в Гаазі відкриє істинні наміри Росії щодо збройної агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова в Twitter.
Він переконаний, що суд доведе намір Росії здійснити напад на цивільний літак.
"MH17 - трагедія, що у липні 2014 забрала життя 298 осіб та змінила ставлення світу до війни на сході України. Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри РФ - збройна агресія проти України, що триває і досі", - написав Мамедов.
Нагадаємо, США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17.
Як відомо, 17 липня 2014 року проросійські бойовики з окупованої території Донбасу збили літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура.
Розгляд цієї справи проходить у Міжнародному суді Гааги. Очікується, що суд завершить розгляд справи MH17 не раніше кінця 2023 року.