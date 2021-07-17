Катастрофа МН17 змінила ставлення світу до війни на сході України, - Офіс генпрокурора

Після трагедії рейсу МН17, який збили над Донбасо, ставлення світу до війни на сході України змінилося. Судовий процес в Гаазі відкриє істинні наміри Росії щодо збройної агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова в Twitter .

"MH17 - трагедія, що у липні 2014 забрала життя 298 осіб та змінила ставлення світу до війни на сході України. Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри РФ - збройна агресія проти України, що триває і досі", - написав Мамедов.

Він переконаний, що суд доведе намір Росії здійснити напад на цивільний літак.

Нагадаємо, США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17.

Як відомо, 17 липня 2014 року проросійські бойовики з окупованої території Донбасу збили літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура.

Розгляд цієї справи проходить у Міжнародному суді Гааги. Очікується, що суд завершить розгляд справи MH17 не раніше кінця 2023 року.