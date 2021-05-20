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Катастрофа MH17: суд в РФ вирішив, що Bellingcat повинен виплатити компенсацію бойовику Безлеру

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Четвер 20 травня 2021 13:00
Катастрофа MH17: суд в РФ вирішив, що Bellingcat повинен виплатити компенсацію бойовику Безлеру Фото: бойовик Ігор Безлер (facebook.om/Vyacheslav Abroskin)
Автор: РБК-Україна

Жовтневий районний суд Санкт-Петербурга (РФ) виніс рішення за позовом бойовика Ігоря Безлера до групи розслідувачів Bellingcat. Позов стосувався "захисту гідності та доброго імені" бойовика, якого підозрюють у причетності до катастрофи рейсу МН17 на Донбасі.

Про це повідомляє Об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга.

Безлер просив визнати деякі відомості в статті" ідентифікація сепаратистів, причетних до збиття МН17 "і короткій статті" пташка полетіла до вас " невідповідними дійсності. Також він вимагав російський суд зобов'язати опублікувати спростування. Стягнути 500 тисяч рублів моральної шкоди.

"Суд вимоги задовольнив, знизивши моральну шкоду до 340 тисяч рублів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що колишній ватажок бойовиків на Донбасі Ігор Безлер ("Бєс") судиться в Росії проти Bellingcat і вимагає прибрати згадку про себе розслідуванні катастрофи MH17.

Нагадаємо, в розслідуванні програми Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS повідомлялося, що у фігурантів справи про катастрофу літака MH17 на Донбасі в день його збиття 17 липня 2021 року був контакт з Москвою на вищому рівні.

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