Катастрофа MH17: слідство просить допомоги у російських військових з Курська

Повідомляється, що прохання звернене до російських військових в Курську, оскільки, за версією слідства, саме з цього міста на окупований Донбас влітку 2014 року відправили установку "Бук", яка збила літак.

Зокрема, якщо є яка-небудь інформація (фото, відео, електронні повідомлення або військові накази, що мають відношення до катастрофи MH17), то просять зв'язатися з JIT за допомогою електронної пошти або WhatsApp.

Крім того, на сайті розміщено звернення батьків загиблого в катастрофі Віктора Орєшкіна, які теж просять свідків з Росії відгукнутися.

"Цим зверненням Спільна слідча група (JIT) сподівається отримати відсутню інформацію і представити повну картину події з тим, щоб родичі загиблих змогли, нарешті, знайти спокій, отримавши відповіді на питання, що залишилися", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника відділу Національної поліції Нідерландів Енді Краага, слідство хоче встановити, хто входив до складу розрахунку, яке було завдання і від кого воно було отримано

"Ми також хочемо знати, хто приймав рішення про застосування цієї зброї в Україні. Особливо нам хочеться дізнатися, чому був збитий пасажирський лайнер. Як могли збити літак, на борту якого перебувало 298 мирних громадян? Розповісти про це з повною впевненістю ми зможемо лише тоді, коли особи, безпосередньо причетні до цієї трагедії, дадуть відповідь на ці питання", - додав Крааг.