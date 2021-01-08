Катастрофа МАУ: Іран передав Україні льотний планшет

Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

Іранська сторона ще в грудні в рамках розслідування катастрофи літака МАУ передала Україні льотний планшет. На сьогодні вже розпочалося його дослідження.

Про це у Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, Офіс генпрокурора продовжує розслідування катастрофи МАУ. В рамках міжнародного співробітництва українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи, де частково змогла оглянути і сфотографувати уламки літака.

"Зараз в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин і характеру уражень літака, обсягу матеріального збитку і дотримання правил міжнародних польотів. Розпочато дослідження планшета, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні", - зазначила Венедіктова.

Крім того, вона підкреслила, що днями Україна отримала проект фінального технічного звіту про катастрофу МАУ. На аналіз документа та зауваження відведено 60 днів. Очікується, що звіт оприлюднять після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран обіцяв передати льотний планшет до кінця жовтня.

Детальніше про ситуацію навколо розслідування читайте у матеріалі РБК-Україна "Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном через рік".