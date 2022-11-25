Катар потерпел от сборной Сенегала второе поражение на ЧМ-2022 и потерял шансы на плей-офф

Чемпионат мира-2022, группа A, 2-й тур

Катар – Сенегал – 1:3

Голы: Мутари, 78 – Диа, 41, Дьедиу, 48, Дьенг, 84

Роли соперники распределили со старта. "Львы Теранги" начали играть первым номером, а хозяева турнира принялись им оппонировать и изредка устраивать собственные атакующие выпады. Первый действительно опасный момент возник на 17-й минуте – Баршам ошибся на выходе, но сенегалец Диалло пробил рядом со стойкой.

Катарцам везло еще несколько раз. Однако африканцы все же сумели оформить гол в раздевалку. На 41-й минуте Хухи в простой ситуации не смог вынести мяч из собственного штрафного, сферу подхватил Диа и отправил ее низом точно в ближний угол.

А на старте второй половины сборная Сенегала забила во второй раз. Помог стандарт – угловой. Якобс подал на ближнюю штангу, а Дьедиу сыграл на опережение и переправил мяч в сетку ворот.

Поскольку терять уже было нечего, Катар пошел вперед. Появились и возможности забить. В частности, Хассан и Алмоэз в одном из эпизодов не разобрались кому бить с выгодной позиции, а в другой ситуации последний нанес удар из пределов штрафной – Менди кончиками пальцев парировал мяч!

А на 78-й минуте катарцы забили премьерный на чемпионатах мира мяч. Гол хозяева Мундиаля забили в классическом стиле. Это Мохаммад подал с фланга, а джокер Мунтари выиграл верховую дуэль и головой пробил в угол – 1:2.

Однако надежды катарской сборной хотя бы на ничью довольно быстро угасли. Через шесть минут сенегальцы восстановили гандикап. Скоростная атака африканской команды завершилась передачей Ндиайе в штрафную, откуда Дьенг спокойно пробил мимо кипера и закрыл матч.

Благодаря победе сборная Сенегала сохранила шансы на выход в 1/8 финала ЧМ-2022. "Львы Теранги" теперь имеют в активе 3 пункта. Столько же у Нидерландов и Эквадора, которые встретятся в очном поединке позже вечером.