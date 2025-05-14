Катар подарит Трампу самолет, но переделка будет стоить сотни млн долларов, – CNN

Действующие и бывшие чиновники рассказали, что переоборудование роскошного самолета в замену президентскому борту может обойтись в сотни миллионов долларов. Более того, установка необходимого оборудования безопасности, связи и оборонительных возможностей для его безопасного использования президентом может занять 2 года.

Ранее в воскресенье Трамп написал в соцсетях, что Пентагон получит "в подарок, бесплатно, самолет 747 (Boeing 747-8 - ред.) для временной замены 40-летнего Air Force One".

Но даже, если самолет будет использоваться временно, американским агентствам придется убедиться в отсутствии уязвимостей в системе безопасности, по сути, разобрав самолет до каркаса, и переоборудовав его необходимым оборудованием связи и безопасности.

"Вам нужно будет полностью проверить самолет - разобрать его, проверить на наличие ошибок и тому подобное, укрепить его, чтобы никто не смог взломать электронику самолета... Способность президента командовать и контролировать своих военных в самые трудные дни требует многого", - рассказал CNN отставной высокопоставленный военный, знакомый с Air Force One.

Военный уточнил, что этот процесс может занять от нескольких месяцев до двух лет.

Другой источник выразил обеспокоенность тем, что Белый дом не совсем осознает, какой объем работы придется проделать с самолетом, в котором будут задействованы несколько разведывательных служб.