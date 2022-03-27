Катар відмовився від нових інвестицій в Росію
Міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані заявив, що його країна на цей момент має намірів збільшувати інвестиції в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"У нинішній ситуації ми не думаємо про якісь нові інвестиції в регіон. Навіть у Європі, поки не матимемо ясності щодо стабільності ситуації", – заявив міністр.
Щоправда, він уточнив, що в зоні ризику не вся Європа. Йдеться передусім про території, де є напруга або ж можуть виникнути політичні ризики.
Аль-Тані підтвердив, що Катарське інвестиційне управління збереже свою співпрацю з "Роснафтою". Значні раніше інвестиції в нафтовий гігант РФ, однак, не зростатимуть.
До слова, Японія вирішила оновити стратегію нацбезпеки після війни РФ проти України.
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