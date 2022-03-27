ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Катар відмовився від нових інвестицій в Росію

Новость на русском →
Неділя 27 березня 2022 19:59
Катар відмовився від нових інвестицій в Росію Фото: Шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані (праворуч) (twitter.com/mofaqatar_en)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані заявив, що його країна на цей момент має намірів збільшувати інвестиції в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нинішній ситуації ми не думаємо про якісь нові інвестиції в регіон. Навіть у Європі, поки не матимемо ясності щодо стабільності ситуації", – заявив міністр.

Щоправда, він уточнив, що в зоні ризику не вся Європа. Йдеться передусім про території, де є напруга або ж можуть виникнути політичні ризики.

Аль-Тані підтвердив, що Катарське інвестиційне управління збереже свою співпрацю з "Роснафтою". Значні раніше інвестиції в нафтовий гігант РФ, однак, не зростатимуть.

До слова, Японія вирішила оновити стратегію нацбезпеки після війни РФ проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Катар Війна Росії проти України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну