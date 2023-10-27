Катар добился значительного прогресса по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что проблемы все еще остаются.

"Переговоры идут очень хорошо. У нас есть прорыв. Есть еще проблемы, но переговоры продолжаются, и мы сохраняем надежду", - сказал источник.

Издание пишет, что помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф находится в Дохе для встречи с руководством Катара.

Позиция Израиля

Отвечая на вопрос о статусе переговоров, министр обороны Израиля Йоав Галлант прокомментировал это на пресс-конференции в четверг, заявив, что "каждый канал является возможным каналом".

"Одно должно быть понятно - у нас есть цель, и я доверяю государству Израиль и ЦАХАЛу. Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы вернуть заложников и пропавших без вести", - сказал Галлант.

Израиль не будет долго откладывать наземную операцию

CNN пишет, что по-прежнему существует оптимизм относительно возможного освобождения заложников.

Чиновник, на условиях анонимности, отметил, что переговоры достигли прогресса, но якобы Израиль не будет долго откладывать наземную операцию.

Официальный представитель США сообщил CNN, что в отношении заложников достигнут прогресс, но "все еще очень сложно". Чиновник выразил осторожность относительно идеи о том, что произошел "прорыв".

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Иерусалим начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа. Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в заложниках ХАМАС находится более 200 заложников. Они содержатся на территории Сектора Газа.

Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что Канада продолжит сотрудничество с Катаром, чтобы обеспечить освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.