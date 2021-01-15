ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Каталонії відклали парламентські вибори до травня через коронавірус

Барселона, П'ятниця 15 січня 2021 21:25
У Каталонії відклали парламентські вибори до травня через коронавірус
Фото: парламент Каталонії (flickr.com/93456400@N04)
Автор: Роман Тверденко

Влада іспанської Каталонії вирішили відкласти вибори в парламент. Тепер вони відбутися 30 травня.

Про це повідомляє Reuters.

Спочатку вибори повинні були відбутися 14 лютого, але з-за важкої ситуації із захворюваністю коронавірусом влади автономного регіону вирішили не ризикувати і перенесли процедуру.

На найближчих виборах партії, що виступають за незалежність Каталонії, розраховують набрати більшість місць у парламент. Це буде непросто, згідно з соціологічними опитуваннями.

Каталонія стала однією з найбільш постраждалих регіонів Іспанії від коронавірусу. Там за час пандемії зафіксували понад 400 тисяч випадків зараження і майже 9 тисяч смертей від COVID-19.

У середу повідомлялося, що в Іспанії вперше за час пандемії зафіксували майже 39 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу. Ще 195 осіб померло.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Іспанія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся