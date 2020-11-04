Немає касти недоторканних: Шмигаль анонсував кадрові зміни в трьох областях

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сьогодні буде узгоджено ряд кадрових змін в трьох областях. Зокрема, в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях.

Про це він повідомив під час засідання Кабінету міністрів.

"Також сьогодні буде узгодження низки кадрових рішень по Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях. Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що у нас немає касти недоторканних і якщо чиновник демонструє неякісну неефективну роботу або десь недотягує, то будуть кадрові зміни", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в деяких областях готуються заміни голів ОДА. Він зазначив, що кадрові зміни будуть стосуватися тих областей, де керівники не продемонстрували за рік жодних змін.

Крім того, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації.

Раніше уряд погодив звільнення голови Чернігівської обласної держадміністрації Андрія Прокопенка з цього поста.