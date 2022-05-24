Каспійська флотилія відмовляється воювати через аварійні кораблі, - розвідка

Російські моряки Каспійської флотилії відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Міжнародні санкції призвели до того, що флотилія не може повноцінно обслуговувати і ремонтувати навігаційне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
За даними розвідки, щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі на носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків встановлюються агрегати від побутової техніки китайського виробництва.
"Тепер кожен вихід у море знайомі з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім і призвести до екологічної катастрофи в регіоні", - йдеться в повідомленні.
При цьому командування розпорядилося приховувати небоєздатність корабельного складу і за розголошення погрожує звинуваченням у держзраді і тюремними термінами до 15 років.
"Моряки 106 бригади надводних кораблів Каспійської флотилії Південного військового округу Росії, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну і Шойгу і розкрити всі фінансові махінації командування", - додали в ГУР.
Зазначимо, Російська Федерація завдає ракетних ударів по Україні в тому числі з акваторії Каспійського моря. При цьому ракети запускаються як з кораблів, так і зі стратегічних бомбардувальників.
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