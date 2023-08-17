Каспаров объяснил, почему Путин начал войну против Украины

"Мне кажется, что мы гораздо больше узнаем после падения Путина, когда будут открыты документы, как это было в случае с Третьим рейхом. Но, на мой взгляд, мысли Путина о том, что украинский вопрос нужно решать кардинально, зародились у него в голове гораздо раньше (чем в 2014 году, - ред.)", - сказал он.

По его мнению, уже первый Майдан в 2004 году послужил для Путина сигналом к тому, что терпеть рядом государство, в котором люди могут менять власть таким образом - это чревато последствиями для его режима.

Каспаров уверен, что операция по аннексии Крыма была подготовлена заранее. "В 15-м году должны были быть выборы, которые, скорее всего, Янукович проиграл бы прозападному кандидату, но при этом выиграл бы выборы в восточных, южных областях и в Крыму. Я думаю, что здесь бы сработал план по отторжению этих областей. Но второй Майдан спутал эти карты. Поэтому Путин решил форсировать события. С Крымом все получилось - там все-таки была российская военная база. И на тот момент украинская власть не готова была противодействовать (Путину, - ред.)", - рассказал Каспаров.

Каспаров напомнил, что свой план по ликвидации украинского государства Путин не скрывал. "Восемь лет он открыто готовился, надеясь, может быть, что ему удастся с помощью Минских соглашений добиться этого без войны. Но когда стало ясно, что правительство Зеленского не собирается сдаваться и отдавать Путину контроль за украинской политикой, он решил, что настало время кардинально решить вопрос", - добавил он.

Как отметил Каспаров, к февралю 2022 года Путин двигался последовательно. "С точки зрения Путина Запад был слаб. А любой диктатор, особенно диктатор мафиозного плана, реагирует на слабость. Когда он видит силу, он начинает вертеться. Но когда он видит слабость, он продолжает давить дальше", - рассказал он.

Каспаров считает, что у Путина начало формироваться четкое убеждение, что, в принципе, он может делать все что угодно. "И, к сожалению, надо сказать, что он был реально прав. Если бы ему удалось, как он планировал, захватить Киев за 3-4 дня - давайте будем откровенны, Запад ничего бы не делал".

После этого до начала апреля 2022 года Запад занимал позицию наблюдателя. "Но Украина выстояла. Зеленский остался в Киеве, не убежал, как ему предлагали американцы. И с этого момента начинается новый отсчет. Потому что план Путина провалился. И вдруг выясняется, что на самом деле вся эта имперская мишура, эта "вторая армия мира", все эти танки, ракеты, самолеты - это на самом деле недостаточно для того, чтобы диктовать волю тем, кто хочет бороться", - рассказал Каспаров.

"И в этот момент Западу уже не остается выхода - все же есть общественное мнение, он начинает помогать с апреля 2022 года, постепенно, очень медленно начинает раскручиваться западная административно-военная машина. Хотя даже до сегодняшнего дня мы видим, с каким скрипом все это идет. Запад для себя так и не принял политического решения о том, что единственным достойным окончанием войны является полная победа Украины", - добавил Каспаров.