Кассетные "Искандеры" против мирных городов. Как их запускает Россия и в чем опасность

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Почему Россия целенаправленно применяет кассетные боеприпасы по мирным городам?

Что общего в тактике российских обстрелов с использованием кассет?

Какой вид кассетных боеприпасов Россия применяет против украинцев?

Как Украина может защититься от таких ударов?

Почему важно уничтожать российские "Искандеры" еще до их выхода на боевые позиции?

Атаки по Кривому Рогу, Сумах и Харькову

4 апреля армия РФ нанесла удар по жилому району Кривого Рога, применив баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Взрыв произошел в воздухе - над густонаселенным микрорайоном, под ударом в частности оказалась детская площадка.

Тогда в результате атаки погибли 20 человек, среди которых девять - дети. Несмотря на многочисленные фото и видео с места трагедии, включая разрушенную детскую площадку, в Кремле в очередной раз цинично повторили нарратив о том, что они "не обстреливают гражданских". Но этот фейк оперативно опроверг Генштаб ВСУ.

Менее чем через две недели Россия повторила буквально ту же тактику. 13 апреля, в Вербное воскресенье, две баллистические ракеты с кассетным снаряжением были выпущены по центру Сум. Погибли 35 человек, еще 120 получили ранения - среди пострадавших и погибших снова были дети.

И уже сегодня, в Страстную пятницу страна-террорист ударила по Харькову. Оккупанты выпустили три "Искандера", одна из которых - с кассетной боевой частью, ракета разорвалась рядом с многоэтажкой. Под удар также попало гражданское предприятие. Всего почти 100 человек пострадали.

Какова тактика атак РФ при применении кассетных "Искандеров"

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина рассказал о тактике российских ударов с использованием кассетных "Искандеров". По его словам, первой во время таких обстрелов прилетает ракета с проникающей или фугасной боевой частью, или осколочно-фугасной.

И если брать к примеру удар по городу, а город - это здания, то при ударе проникающая боевая часть ракеты пробивает несколько этажей, взрывается и полностью или частично уничтожает здание в зависимости от величины, объясняет собеседник.

После этого с минимальным интервалом, когда на месте удара начинают работать соответствующие службы, россияне применяют другой тип боеприпаса - кассетный.

"Он уничтожает незащищенные цели. То есть рассыпается на гектарах площади и специально сделанными обломочными поражающими элементами ранит и убивает людей", - отмечает Романенко.

Но, говорит эксперт, эта тактика россиян не нова, ведь первые удары кассетными боевыми частями войска РФ наносили по Запорожью еще в октябре-ноябре 2022 года.

"Вот с тех пор такая тактика стала стандартной. В последнее время она участилась", - добавляет Романенко.

Фото: российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" (Getty Images)

Виды кассетных боевых частей и какие из них враг использует против Украины

По словам эксперта, в целом если взять один из последних вариантов баллистической ракеты "Искандер", то это 9М723. Такая ракета может иметь аж 4 варианта кассетных боевых частей. Основной, который россияне используют против украинцев, - это кассетная боевая часть с осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва.

"Что это означает? Ракета подлетает к цели, раскрывается на высоте от 1,5 до 1 км (где-то до 900 метров) и рассыпает суббоеприпасы. Они в целом разных видов есть. Возможно, даже шариковые, размером с апельсин. Внутри их взрывчатка, а по периметру поражающие элементы", - объясняет Романенко.

Также суббоеприпасы могут падать на землю и взрываться во время подрыва. Но есть и другой вариант, когда боевая часть с суббоеприпасами, которая имеет собственную систему прицеливания, выбрасывает 10-20 элементов.

"Есть также боевая часть объемно-детонирующего действия, но я не думаю, что россияне применяют это против домов в первом этапе", - говорит Романенко.

Как рассказывает эксперт, возможны еще варианты кассетных боевых частей, которые обеспечивают дистанционное минирование местности различными типами мин. Например, ракета взрывается и рассыпает огромное количество противопехотных мин. Таким образом, суббоеприпасы должны взрываться или на какой-то высоте, или во время удара.

"Те простые, которыми, я думаю, снаряжаются ракеты (во время атак РФ против Украины - ред.), они подрываются от удара, а те что не взорвались - остаются в виде противопехотных мин и как только кто-то прикоснется к ней - она взорвется", - отмечает эксперт.

Собеседник напоминает, что из-за этого есть целый ряд международных запретов на использование кассетного оружия. Потому что оно крайне опасно для гражданского населения.

Как Украине защититься от кассетных обстрелов России

Сбивать баллистические ракеты украинские воины могут Patriot. Но защитить большие территории от "баллистики" невозможно, поскольку таких систем у Украины не много. Впрочем, недавно генсек НАТО Марк Рютте анонсировал, что Украине скоро передадут дополнительные, уже ранее обещанные системы Patriot.

"И с этими Patriot мы сможем еще несколько городов прикрыть. Или же с высокой вероятностью, но не 100%, мы можем прикрыть ими большой город. Ведь мы же видели, например, что по Киеву (во время атаки 6 апреля - ред.) РФ запустила 6 баллистических ракет, а сбили 1. То есть надежно прикрывать город надо двумя батареями. Но нам нереально прикрыть ими (Patriot - ред.) всю Украину, потому что надо в сотнях тогда рассчитывать", - объясняет Романенко.

Поэтому, по словам эксперта, самым эффективным способом уберечься от дальнейших подобных атак - удары по российским ракетным складам, заводам-производителям и тому подобное.

"Уничтожать надо российские "Искандеры" еще до выхода на боевые позиции. Так как мы ударили по 112-й бригаде, которая осуществила запуск по Сумах. И также надо бить по российским заводам-производителям или складам. Но для этого надо иметь собственные крылатые и баллистические ракеты. Потому что, к сожалению, наши беспилотники не способны нанести поражение защищенным объектам", - подытожил собеседник.